São Paulo treina com William Gomes no time titular. Veja provável equipe

O São Paulo se prepara para encarar o Botafogo nesta quarta-feira (18/9), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Para a partida, o técnico Luis Zubeldía pode surpreender e fazer uma mudança no ataque. Afinal, existe a chance de William Gomes começar a partida no Rio de Janeiro.

O atacante vem de grande atuação contra o Cruzeiro, neste domingo (15/9), pelo Brasileirão, onde marcou o gol da vitória do São Paulo. O desempenho chamou a atenção de Zubeldía. Nesta terça-feira (17/9), o jogador treinou entre os titulares e aumentou os rumores de começar a partida contra o Botafogo.

Neste caso, Luciano iria para o banco de reservas. Zubeldía deve armar um São Paulo com Wellington Rato aberto pela direita, William Gomes pela esquerda e Lucas Moura mais centralizado. Todos ao redor de Calleri no comando do setor ofensivo.

Assim, um time provável do São Paulo tem: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e William Gomes; Calleri.

De desfalque, o treinador tem Pablo Maia, Alisson, Ferreira, Liziero e Rodrigo Nestor, todos no departamento médico. Por outro lado, não tem nenhum jogador suspenso para o duelo.

