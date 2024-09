Internacional reage na Série A e passa a sonhar com a Libertadores

O Internacional entrou de vez na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Isso porque a vitória por 3 a 0 sobre o Cuiabá, na última segunda-feira (16), fez a equipe retomar a oitava colocação no torneio. Além de reduzir a desvantagem para a primeira equipe dentro do G6, o Bahia.

O trabalho de Roger Machado começa a dar resultados no Colorado. Afinal, a equipe passa a ter bom desempenho e ser eficiente na conclusão das jogadas. Principalmente superando um problema que já apresentou nesta edição da Série A: perder pontos para equipes dentro da zona de rebaixamento. Afinal, antes do embate com o Dourado, havia enfrentado adversários do Z4 em cinco oportunidades e somado apenas sete pontos. Ou seja, um aproveitamento de 46,6%.

Além disso, o Inter engatou uma reação no Campeonato Brasileiro. Para efeito de comparação, o time chegou a uma fase negativa de cinco jogos sem vencer. Assim, a situação mudou quando empatou com o Bahia, fora de casa, e no atual cenário, dos seus últimos dez jogos, perdeu apenas um.

Com o triunfo sobre o Cuiabá, o Inter engatou a terceira vitória seguida. Dos últimos 30 pontos disputados, a equipe somou 19. A melhora de rendimento se comprova também na evolução do aproveitamento para pouco mais de 63%. Vale relembrar que o Internacional ainda conta com dois jogos a menos. Caso vença esses compromissos, pode alcançar exatamente a sexta colocação, ultrapassando o Bahia. Por sinal, a queda na Copa do Brasil e na Sul-Americana fez o clube priorizar exatamente esta missão.

Na sequência, Internacional encara confronto direto na Série A

A propósito, o próximo embate do Colorado será um confronto direto na sua missão de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores. Afinal, enfrenta o São Paulo, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), no próximo domingo (22), em duelo válido pela 27ª rodada da Série A.

