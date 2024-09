Com desconforto na coxa direita, Gabigol passará por exame nesta terça-feira

O atacante Gabigol, do Flamengo, fará um exame médico nesta terça-feira (17) para diagnosticar uma possível lesão na coxa direita. No clássico com o Vasco, no domingo, o camisa 99 sentiu um desconforto na região logo após dar uma arrancada. Assim, a presença do jogador na partida contra o Peñarol, pela Libertadores, passará por esse exame. A informação é do “Uol”.

Gabigol, aliás, se recuperou de uma contusão na coxa direita recentemente. O problema o tirou de quatro jogos do Flamengo. O seu retorno foi na partida contra o Bahia, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

Momento do camisa 99 no Flamengo

Mesmo que Gabigol não tenha nenhuma lesão constatada, a tendência é que ele inicie o jogo contra o Peñarol, na quinta-feira, no banco. Atualmente, o técnico Tite vê o atleta como terceira opção para o ataque, atrás de Bruno Henrique e Carlinhos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.