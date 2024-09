Ex-namorada de Caio Paulista registra BO e presta depoimento contra o jogador

Clara Monteiro, ex-namorada de Caio Paulista, jogador do Palmeiras, compareceu à 1° Delegacia de Defesa da Mulher nesta terça-feira (17) para prestar depoimento e registrar um boletim de ocorrência. Ela alega agressões do atleta no ano passado. Clara é mãe de um dos filhos do jogador.

A vítima não procurou a polícia antes por medo de retaliação do jogador, segundo Marcos Paulo Arias, advogado dela. No entanto, a Secretária de Segurança Pública do Estado de São Paulo confirmou as informações e acrescentou que “outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial e resguardar a vítima”, segundo o “ge”.

Clara publicou no último final de semana uma carta aberta e fotos, registrando, portanto, hematomas de agressões e cicatrizes. Dessa forma, nas imagens, é possível observar marcas de agressão pelo rosto. Além disso, há marcas na barriga e perna da ex-namorada do jogador. Caio Paulista, por sua vez, negou as acusações de agressão.

Caio Paulista se defende

Posteriormente às publicações de Clara, o jogador se defendeu. Assim, ele afirmou que nunca agrediu mulheres na vida. No entanto, ele revelou que existe discussão na Vara Familiar de São Paulo, mas por questões financeiras.

“Em relação à carta aberta postada ontem pela minha ex-namorada e mãe da minha terceira filha, venho a público me posicionar. Tivemos um relacionamento de alguns meses e, passados quase um ano do fim, estamos discutindo na Vara Familiar de São Paulo temas financeiros relacionados à pensão alimentícia e outras demandas. Até o momento, não houve acordo e corre em segredo de justiça. Não existe nenhuma outra demanda em Vara Criminal relacionada a supostas agressões. Venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher, e, acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha.”

Palmeiras se pronuncia

Assim, o Palmeiras também se pronunciou após o ocorrido, afirmando que houve conversa com o jogador e repudiando qualquer tipo de violência.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta Caio Paulista em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado. Questionado a respeito do relato e das imagens divulgados, Caio Paulista negou ter cometido qualquer agressão e disse não haver processo ou investigação contra ele na esfera criminal. É de conhecimento público que o Palmeiras não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção.”

