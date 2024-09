Quantos repetem? Compare escalações do Fluminense nas quartas da Libertadores 23 e 24

Um dos oito melhores times da Libertadores-2024, o Fluminense começará sua caminhada rumo à semifinal nesta quarta-feira (18), quando encara o Atlético-MG, no Maracanã. Se avançar, seguirá, dessa forma, vivo pelo sonho do bicampeonato da principal competição da América do Sul.

Mesmo com bastantes modificações, incluindo a de treinador (Fernando Diniz por Mano Menezes), o Fluminense figura, então, como um dos candidatos ao título. E você, querido leitor, saberia dizer quantos jogadores se repetem entre as quartas de final de 2023, ano da Glória Eterna, com 2024?

Levando em consideração o provável time do Fluminense para esta quarta, são sete mudanças. Algumas delas por saídas, como os ausentes Nino (Thiago Silva) e André (Bernal). Já Felipe Melo (Thiago Santos), Keno (Serna) e John Kennedy (Martinelli) perderam espaço no elenco. Diogo Barbosa, titular contra o Olímpia (PAR), substituía o suspenso Marcelo, que estava suspenso.

Por fim, Germán Cano, principal craque da conquista de 2023, está aos poucos retornando de período inativo. Afinal, ele ficou dez jogos fora tratando de uma lesão no pé direito. Assim, é provável que Kauã Elias, que não desapontou ao substituir o argentino, siga no time titular.

Outra mudança é no esquema, já que Fernando Diniz já utilizara o 4-2-4 que levaria até o jogo de ida da semifinal, contra o Inter. Já na partida contra o Galo, Mano Menezes deve manter o 4-3-3 dos últimos jogos.

Diferenças nas escalações do Fluminense nas quartas da Libertadores*

2023 – 2024

Fábio – Fábio

Samuel Xavier – Samuel Xavier

Nino – Thiago Silva

Felipe Melo – Thiago Santos

Diogo Barbosa – Marcelo

André – Bernal

Ganso – Ganso

Arias – Arias

Keno – Serna

John Kennedy – Martinelli

Germán Cano – Kauã Elias

Total: 7 mudanças

*O Fluminense repetiu as escalações iniciais nas duas partidas das quartas de final

