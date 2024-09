Peixe com fritas, Boca Juniors… Clube de Gales inova em uniformes

O Llantwit Major FC, time do País de Gales, pode ser considerado como um dos mais criativos do futebol. O clube, em parceria com a Team Tor, saiu do convencional e fez lançamentos bem inusitados nos últimos anos.

O recente lançamento aconteceu, em junho. O uniforme do goleiro foi referência irônica a um prato popular galês (ou britânico). A camisa é basicamente branca, apresenta ‘chips’ amarelos (ou batatas fritas) estampados em toda a parte inferior da camisa.

Há também um peixe colocado em cima da prateleira de chips, que é basicamente uma provocação ao popular prato ‘Fish and Chips’ que é uma iguaria na Grã-Bretanha. Além disso, os shorts, que acompanham o uniforme do goleiro, são totalmente com formas de “chips” para causar uma ilusão hilária de chips por toda a parte inferior do goleiro.

Antes, o Llantwit Major lançou uma camisa de goleiro com um dinossauro. A inspiração para produção tem explicação. A maioria das descobertas de fósseis de dinossauros ocorreram em uma área relativamente pequena do sul do País de Gales, aproximadamente entre Porthcawl e Penarth. Assim, o clube fez essa “homenagem”.

Ligação com Boca Juniors

O Llantwit Major FC, fundado em 1962, ainda possui uma conexão com o Boca Juniors. Por conta disso, também lançou uma camisa em homenagem ao clube argentino. Há expectativa entre um amistoso entre as equipes.

“Jogamos de azul e amarelo, então é natural que homenageemos o maior clube do mundo que joga nessas cores, o Boca Juniors. Os torcedores deles têm sido incríveis, nos apoiam como loucos e comentam em todas as nossas postagens no Twitter e no Instagram. O sonho é que um dia eles nos convidam para jogar um amistoso”, disse Ben Dudley, diretor de marketing do clube em entrevista ao “The Gaffer Mag”.

Homenagem ao santo padroeiro de Gales

O clube também lançou uma camisa, que foi o segundo uniforme do clube, para aos amantes da história de Gales. Ela tem como inspiração San David (o santo padroeiro de Gales), que tem vínculos com Llantwit Major. De acordo com relatos, San David viveu e estudou em Llantwit.

A camisa é cinza, pois uma igreja da região descobriu algumas pedras celtas antigas alguns anos atrás e as expôs. Na mesma camisa, o clube coloca bem no centro da a “MindCymru”, que é uma ONG que apoia pessoas em Gales que lutam com sua saúde mental. O clube, aliás, chegou a doar uma vez o valor do patrocínio à ONG.

Onde fica e como está o clube?

O clube fica numa cidade chamada de Llanilltud Fawr, com uma população de 9.530 habitantes (segundo o censo de 2021). Ela está localizada na costa do Canal de Bristol, no sul do País de Gales.

Dentro de campo, o Llantwit Major FC está tendo bom rendimento pelo Campeonato do Sul. A equipe ocupa a terceira posição do campeonato nacional, com 14 pontos – em oito jogos, foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O próximo jogo da equipe, aliás, será contra o Ely Rangers, pela Welsh Cup, ou Copa de Gales. A equipe vencedora da competição se qualifica para disputar a UEFA Europa League na temporada seguinte.

Neste ano, o clube disputa pela primeira vez a Fenix Trophy – competição anual para clubes de futebol europeus semiprofissionais e amadores. Torneio, aliás, é reconhecido pela Uefa.

