Com multa de R$ 426 milhões, Flamengo renova contrato de joia

Um dos grandes nomes das categorias de base do Flamengo, o meia Joshua renovou seu contrato nesta terça-feira (17). O novo vínculo vai até 2029 e terá uma multa rescisória de 70 milhões de euros – cerca de R$ 426 milhões na cotação atual.

Contudo, essa é a segunda vez que o atleta, de apenas 17 anos, renova com o clube da Gávea. Seu destaque nas categorias de base e a procura de clubes internacionais desde os 12 anos fizeram o Flamengo apressar um novo contrato.

Todavia, em campo, o jogador já marcou mais de 100 vezes pelas categorias de base. Somente em 2024, Joshua participou de 16 jogos e marcou 13 gols. Ele fez três hat-tricks nesta temporada: nas goleadas contra o Resende (6×0), Madureira (3×0) e Botafogo (5×2).

Decisivo em primeira conquista de Filipe Luís como treinador no Flamengo

Joshua, aliás, também foi artilheiro da Copa Rio sub-17 este ano, com 16 gols marcados, além de liderar em participações em gols na competição (12). Ele fez parte do time sub-17 de Filipe Luís, quando o ex-jogador conquistou seu primeiro título como treinador. O torneio foi a Copa Rio, com a final contra o Vasco, no estádio de São Januário.

