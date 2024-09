Botafogo analisa resultados e projeta futuro em reunião com Textor

O Botafogo realizou, nesta terça-feira (17), uma reunião no Estádio Nilton Santos para apresentar e revisar os resultados do primeiro semestre de 2024, na última segunda-feira. John Textor, dono da SAF Alvinegra, participou do evento de forma virtual.

Todavia, Artur Jorge, Júnior Santos, Ana Sátlia e Lucas Verthein também marcaram presença; os dois últimos competiram nos Jogos Olímpicos de Paris.

Textor, aliás, aproveitou para falar sobre sua situação no Botafogo e todo o processo desde a compra do futebol do clube em 2021.

Veja também: Marlon Freitas projeta duelo do Botafogo contra o São Paulo: ‘Impor ritmo’

“Estou há dois, quase três anos no Botafogo. Provavelmente, é um dos projetos mais gratificantes da minha vida. O que parecia ser apenas um projeto no mercado do futebol se transformou em uma experiência revolucionária. O ambiente corporativo aqui é especial. Todas as ideias surgem de forma positiva e com ambição. Superamos juntos qualquer adversidade. Esse é o sentimento que tenho da nossa família no Brasil”, disse o americano.

Confira as metas do Botafogo

Contudo, em relação às metas, o Botafogo busca chegar a 70 mil sócios-torcedores, com o número atual em pouco mais de 69 mil. O clube também quer aumentar a revelação de jogadores da base, algo que seus rivais do Rio de Janeiro fazem com grande competência.

No entanto, mesmo liderando o Brasileirão e ainda vivo na Libertadores, o Alvinegro não sente a obrigação de conquistar títulos em 2024, mas reconhece que as chances aumentam com o investimento feito nas últimas janelas de transferências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.