Corinthians domina o Fortaleza e abre vantagem na Sul-Americana

Com bom desempenho, o Corinthians saiu na frente na briga pela vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Timão venceu o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão, pelo jogo de ida das quartas da competição continental. Igor Coronado, em golaço, marcou ainda no primeiro tempo e Yuri Alberto anotou o segundo já nos acréscimos. O Timão, por sua vez, poderia fazer um resultado ainda maior para o duelo de volta.

Agora, os clubes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (24/9), às 21h30, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Corinthians, aliás, pode perder por um gol de diferença que se classifica. Uma derrota por três ou mais gols, o Fortaleza leva a vaga. Uma vitória do Laion por dois gols de diferença, assim, leva a decisão para os pênaltis. Quem passar, vai enfrentar Athletico-PR ou Racing, da Argentina.

Corinthians controla posse de bola

O Corinthians esperava um Fortaleza agressivo, mas não foi bem assim. Um primeiro tempo de controle do Timão na posse de bola. Mesmo dentro de casa, o Laion pouco pressionou o adversário, embora tenha assustado logo no início com chance de Lucero bloqueada por Cacá. Confortável, a equipe paulista se soltou aos poucos, porém, também não teve grandes chances. Até que Igor Coronado, aproveitando-se da liberdade, abriu o placar com um golaço aos 38 minutos, em chute de fora da área de primeira que acertou o ângulo esquerdo de João Ricardo. Os cearenses chegaram no fim, mas sem perigo.

Timão domina e Fortaleza se complica

O Corinthians voltou à todo vapor para a segunda etapa, enquanto o Fortaleza não se encontrou. Talles Magno, que desperdiçou duas chances inacreditáveis, e Yuri Alberto tiveram chances de ampliar o marcador. Os paulistas conseguiram levar vantagem no setor de meio-campo e não deixaram os donos da casa criarem. O Leão do Pici, afinal, tinha dificuldades para ir ao ataque e quase não exploraram o goleiro Hugo Souza. A equipe paulista manteve sempre a posse de bola. Nos minutos finais, Yuri Alberto, que se movimentou bastante no jogo, aproveitou bobeira da defesa tricolor e balançou as redes para decretar a importante vitória.

FORTALEZA 0x2 CORINTHIANS

Jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Data-Hora: 17/9/2024, às 21h30(de Brasília)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi (Marinho, 8’/2°T), Felipe Jonatan; Hércules, Lucas Sasha (Matheus Rossetto, 9’/2°T), Tomás Pochettino (Machuca, 33’/2°T); Yago Pikachu (Pedro Augusto, 8’/2°T), Breno Lopes (Kervin Andrade, 25’/2°T)e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho, 33’/2°T), Félix Torres, Cacá, Hugo; Ryan (Rodrigo Garro, 28’/2°T), Charles (Carrillo, 28’/2°T), Breno Bidon, Igor Coronado (José Martínez, 28’/2°T); Talles Magno (Ángel Romero, 35’/2°T) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Gols: Igor Coronado, 38’/1ºT (0-1) e Yuri Alberto, 44’/2°T (2-0)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartão amarelo: Yuri Alberto e Rodrigo Garro (COR)

Cartão vermelho: –

