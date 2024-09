Ramón elogia postura do Corinthians: ‘Queremos competir por tudo’

Ramón Díaz se empolgou com a vitória do time do Corinthians por 2 a 0 sobre o Fortaleza. Após o duelo, o treinador elogiou o desempenho da equipe e confia na briga por títulos da Sul-Americana e Copa do Brasil.

“Os jogadores fizeram tudo que pedimos taticamente contra um time muito bom, de um grande treinador. A equipe respondeu de maneira incrível. Mostramos ao público que podemos, taticamente, no espírito, no resultado, vencer”, disse o treinador.

O Corinthians, por sua vez, briga contra o rebaixamento no Brasileirão. O argentino, aliás, reforçou que se o time repetir a atitude dentro de campo contra o Fortaleza pode competir nos três torneios.

“É importante ter um elenco. Com os reforços se adaptando, a volta de jogadores importantes, podemos competir em três torneios. Não estamos classificados, é um time muito complicado. Com essa mentalidade, vamos ter a possibilidade de passar, mas não vai ser fácil e está aberto. Precisamos recuperar no Brasileirão. Com essa atitude, jogando como time grande. Recuperamos quem vinha jogando habitualmente e quem jogou respondeu muito bem. Estamos nos preparando para a reta final dos três torneios. Queremos competir por tudo, mesmo com situação complicada no Brasileirão. Vamos sair dessa. E sair dessa jogando, com atitude, com contundência. Tivemos muitas situações. Estamos felizes”.

Importância do elenco

Ramón Díaz, afinal, ressaltou a importância do plantel. Ele reforçou que o elenco está respondendo bem na reta final de temporada.

“Temos um grande plantel e, agora, que entramos nas retas finais nas copas e Brasileirão, temos uma responsbalidade enorme sobre quem vai jogar. Plantel está respondendo bem”, disse o treinador.

E agora?

Agora, o próximo desafio do Corinthians, aliás,é sábado, diante do Atlético-GO, na Neo Química Arena, em duelo que deve marcar a estreia de Memphis Depay.

Corinthians e Fortaleza, aliás, voltam se enfrentar na próxima terça-feira (24/9), às 21h30, na Neo Química Arena. Com o resultado, o Corinthians, aliás, pode perder por um gol de diferença que se classifica. Uma derrota por três ou mais gols, o Fortaleza leva a vaga. Uma vitória do Laion por dois gols de diferença, assim, leva a decisão para os pênaltis. Quem passar, vai enfrentar Athletico-PR ou Racing, da Argentina.

