Fluminense reencontra dois velhos conhecidos em duelo com o Atlético-MG

Na busca pelo bicampeonato da Libertadores, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Maracanã, diante do Atlético-MG. Assim, o jogo de ida das quartas de finais colocará o Tricolor de frente para dois velhos conhecidos: Gabriel Milito e Gustavo Scarpa.

Dessa forma, o primeiro deles foi o treinador do Argentinos Juniors, nas oitavas de finais da edição passada, em que a equipe carioca conquistou o título inédito. Na ocasião, o comandante Fernando Diniz levou a melhor sobre o adversário e avançou para a próxima fase.

No jogo de ida, um empate por 1 a 1, com gols de Gabriel Ávalos e Samuel Xavier. Em campo, por uma infelicidade, Marcelo acabou pisando na perna do zagueiro Luciano Sánchez, em uma imagem forte. Por outro lado, no Rio de Janeiro, John Kennedy e, novamente, Samuel Xavier, carimbaram a vaga.

Briga na justiça e clima insustentável

Revelado nas divisões de base, em Xerém, Scarpa já tinha personalidade forte desde jovem e, em campo, um talento promissor. Em 2014, subiu para os profissionais e se tornou uma referência técnica no meio de campo até 2017, com boas assistências e gols importantes, como o da vitória sobre o Athletico-PR, em 2015.

No entanto, o Fluminense passou a conviver com atrasos salariais, receitas penhoradas e sérios problemas administrativos na gestão Pedro Abad. O jogador, então, se queixava de promessas não cumpridas pelos dirigentes, com foco em questões trabalhistas e salários atrasados.

Os problemas, portanto, fizeram com que a relação se tornasse cada vez mais difícil, até que o estopim foi em 2018. Na ocasião, o jogador disse que se sentia “um escravo” no Fluminense por não receber salários. Ele chegou a negociar com o Flamengo na época, porém a transação não teve um desfecho positivo.

Até que Scarpa informou que não gostaria de continuar no clube mesmo se os salários ficassem em dia. Dessa forma, o desejo era sair e acertar com o Palmeiras, que tinha interesse em seu futebol. Uma troca por outro nomes como o zagueiro Juninho, o atacante Roger Guedes e mais um jogador, não avançou, e o clima se tornou insustentável.

Liberação oficial

Scarpa entrou na Justiça contra o clube carioca pedindo R$ 9,282 milhões (atraso no pagamento de vencimentos, como direitos de imagem e FGTS). No início de 2018, o atleta entrou com um mandado de segurança em segunda instância e conseguiu se desvincular do Tricolor.

Todavia, a liminar foi cassada pelo TRT em 15 de março de 2018 e referendada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) posteriormente. Em julho, por outro lado, o jogador conseguiu mais uma liberação na Justiça através de um habeas corpus pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília. A relação com a torcida nunca mais foi a mesma, mesmo quando o meia atuou pelo Palmeiras, e agora pelo Galo.

