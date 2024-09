Com chancela da CBF, Taça dos Povos Indígenas terá sua primeira edição em 2024

Pela primeira vez na história nacional, um campeonato entre etnias indígenas vai acontecer no Brasil. Trata-se da Taça dos Povos Indígenas, que conta com o apoio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e começará no dia 26 de novembro. Todos os jogos acontecerão na Aldeia Multiétnica, localizada em uma área de preservação próxima a Alto Paraíso de Goiás (GO), no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Sorteio

A competição contará com 48 etnias das cinco regiões do país, envolvendo 2400 indígenas. O projeto, afinal, tem como objetivo valorizar a cultura e as tradições dos povos originários. O sorteio dos grupos está marcado para às 10h30 do dia 26 de setembro, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O torneio inédito será dividido em quatro etapas. A primeira ocorrerá entre os dias 26 e 30 de novembro e contará com representantes de povos do Centro-Oeste. Já as outras três etapas serão realizadas entre fevereiro e junho de 2025, com etnias das regiões Nordeste, Sul/Sudeste e Norte, respectivamente. Todas elas terão fase de grupos, classificatórias e finais.

“O futebol tem um poder muito grande, que é capaz de unir tudo. A Taça dos Povos Indígenas é um projeto sem fronteiras, sem limites, que usa o esporte como plataforma para inclusão social, reparação histórica, valorização cultural e transformação. É um momento muito especial porque, pela primeira vez, uma competição dos povos originários terá a chancela da CBF. Esta é uma iniciativa ímpar, acolhedora, e que vai muito além do esporte”, destaca Líbia Miranda, Diretora Executiva da FourX Entertainment, organizadora do evento.

Como vai funcionar?

Cada etnia, aliás, estará representada por um time feminino e um masculino. Ou seja, serão 12 equipes formadas por homens e 12 por mulheres em cada etapa. A participação é gratuita, e a organização ficará responsável por todos os gastos em termos de transporte, alimentação, hospedagem e artigos esportivos, incluindo uniforme completo e chuteira. Os campos terão o formato padrão da CBF.

A Aldeia Multiétnica, sede de todo o campeonato, também será um espaço de imersão cultural e aprendizado. Todas as nove ocas contarão com pontos de interação, com orientações sobre alimentação e suplementação para os atletas; dicas a respeito de carreira e administração de recursos financeiros; qualificação tecnológica; assistência médica e atendimento psicológico. Ainda terão ocas da CBF, contando a história do futebol nacional, e do Governo Federal, com as ações dos Ministérios.

Aliás, durante os dias do evento haverá shows, apresentações típicas e um momento onde as diferentes etnias poderão se conhecer, entender as semelhanças, as diferenças e os desafios por elas enfrentados. Debates e encontros também acontecem para fortalecer o legado indígena.

A competição, aliás, tem organização da FourX Entertainment, com apoio do movimento Inclusion For All, da CBF, da Seleção Indígena de Futebol do Brasil e das Américas (SIFBA), do Ministério dos Esportes e do Ministério dos Povos Indígenas.

Ao longo das etapas, a Taça dos Povos Indígenas, afinal, receberá representantes da ONU, da Fifa e da própria CBF. O projeto, assim, também está presente no “ParaQuemDoar”, onde recebe doações por meio do site: https://www.paraquemdoar.com.br/i4a.

CRONOGRAMA DA 1ª TAÇA DOS POVOS INDÍGENAS

2024

26/09 – Sorteio das chaves na sede da CBF, no Rio de Janeiro

26 a 30/11 – 1ª etapa (Centro-Oeste) – Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

2025

18 a 22/02 – 2ª etapa (Nordeste) – Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

15 a 19/04 – 3ª etapa (Sul/Sudeste) – Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

17 a 21/06 – 4ª etapa (Norte) – Aldeia Multiétnica, em Alto Paraíso (GO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.