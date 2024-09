Corinthians tem aproveitamento impressionante em Copas na temporada

O Corinthians conquistou números bem positivos em disputa em Copas nesta temporada. O clube alcançou um aproveitamento superior a 70% nas competições após vitória sobre o Fortaleza pela partida de ida das quartas da Sul-Americana.

Em 2024, o Corinthians jogou 17 vezes entre Copa do Brasil e Sul-Americana, sendo 11 vitórias, três empates e três derrotas. A equipe alvinegra tem um aproveitamento de 70,6%. Além disso, são 32 gols marcados, apenas dez sofridos e 49 grandes chances criadas.

Na Copa Sul-Americana, o Timão passou como líder do grupo e avançou direto para as oitavas de final, eliminando o Bragantino da disputa de pênaltis. Agora, nas quartas de final contra o Fortaleza, saiu na frente vencendo por 2 a 0 fora de casa e pode até perder por um gol de diferença em Itaquera que sai classificado para a semifinal. São nove jogos com seis vitórias, um empate e duas derrotas.

Já na Copa do Brasil, o Corinthians, aliás, está na semifinal após oito partidas, sendo cinco vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe passou por: Cianorte, São Bernardo, América-RN, Grêmio e Juventude. Agora, para chegar a decisão, o Timão vai medir forças com o Flamengo.

Apesar disso, a equipe de Ramón Díaz, afinal, não consegue o mesmo aproveitamento no Campeonato Brasileiro. O clube está na zona de rebaixamento e tem aproveitamento de 32,05%. Esse desempenho coloca o Timão na 18ª colocação e com chances altas de queda para a Série B.

