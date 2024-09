Ministério Público de SP retoma investigação contra Antony por violência doméstica

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) determinou que a Polícia Civil volte a investigar Antony, do Manchester United, por violência doméstica. O MP entende que existem pendências na análise das denúncias feitas pela ex-namorada do jogador, Gabi Cavallin, em 2023, para conclusão do caso. A Dj também registrou boletim de ocorrência contra o atleta na Polícia de Manchester.

No mês passado, o inquérito instaurado na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo, da Polícia Civil, encerrou sem indiciamento. Gabi se manifestou sobre a decisão à época, e sua defesa alegou que Antony dificultou as investigações.

“Nada surpreendente. Até estuprador, no Brasil, não vai preso. Se até atleta que mata a própria mãe da filha no Brasil, volta a jogar bola e viver normal, imagina um que ‘só bateu’ como eu ouvi. Mas o caso não está encerrado e o processo ainda corre, ele não está inocentado”, escreveu Gabi nas redes.

Defesa de Gabi Cavallin

Quando soube da conclusão do inquérito no mês passado, a defesa de Cavallin emitiu uma nota externando descontentamento com a decisão e questionando o comportamento de Antony. Segundo os advogados, o resultado não afasta ”a responsabilidade do autor dos fatos, que estranhamento não entregou seu aparelho de celular para perícia e dificultou, como pode, as investigações”.

Os representantes da DJ ainda ressaltaram que Gabi tem provas suficientes para comprovar as agressões sofridas por Antony – tanto no Brasil quanto a Inglaterra. Os advogados aguardavam, justamente, o pronunciamento do Ministério Público.

Ministério Público

O pedido de reabertura da investigação considera justamente um dos argumentos da defesa de Gabi como pendência no caso. A instituição concluiu que ainda restam análises sobre as denúncias, como a análise do celular de Antony – entregue apenas à Polícia de Manchester -, por exemplo.

Denúncias contra Antony

Cavallin se relacionou com o jogador do United por cerca de dois anos, entre Brasil e Inglaterra. A Dj fez denúncias às polícias de São Paulo e de Manchester de quatro crimes contra Antony: assédio, cárcere privado, agressão e lesão corporal grave. Se condenado, as penas podem variar entre multa – no caso de assédio – e até 26 anos de prisão – pela lesão corporal.

Gabi explicou as acusações em depoimento à polícia de Manchester, em 2023. Segundo a DJ, em maio daquele ano, Antony teve um ”surto de ciúme” e a agrediu com uma taça de vinho em direção ao rosto. Ela se defendeu com as mãos e bloqueou o objeto, que estilhaçou em seus dedos e causou cortes profundos.

A DJ disse, ainda, que ficou mantida em cárcere privado enquanto precisava de atendimento em uma unidade hospitalar. Nesse ínterim, sofreu outros tipos de agressões físicas e verbais do jogador do United. À época, Gabi chegou a compartilhar prints de ameaças que sofreu do jogador no decorrer do relacionamento.

