Em jogo pegado, Botafogo e São Paulo empatam pela Libertadores

Botafogo e São Paulo ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (18/9), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Apesar do placar zerado, não faltou emoção na partida. O Glorioso teve as melhores oportunidades e fez um primeiro tempo quase perfeito, faltando apenas balançar as redes. O Tricolor Paulista melhorou na etapa final e também teve chances de sair do Rio de Janeiro com a vitória.

Com o resultado, tudo fica aberto para o jogo de volta. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (25/9), às 21h30, no Morumbis. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo, avança para a semifinal da Libertadores.

Botafogo domina o primeiro tempo

A primeira etapa foi um verdadeiro rolo compressor do Botafogo. Contudo, sem gols. O Glorioso criou uma sequência de chances, que só não viraram gol por mero detalhe. Por outro lado, o São Paulo não se encontrou e apenas tentou bolas longas para William Gomes, sem sucesso. Savarino chegou a acertar o travessão, após linda jogada pela direita. Além disso, Luiz Henrique, Igor Jesus e Almada duas vezes, tiveram grandes oportunidades, mas todas as finalizações passaram rente a trave do goleiro Rafael. A equipe carioca comandou todas as ações do jogo, mas não conseguia ter sucesso para abrir o placar, mesmo com uma enorme pressão. Assim, as equipes foram para o intervalo sem mexer no marcador.

São Paulo equilibra o jogo

Na etapa final, o São Paulo conseguiu voltar mais equilibrado no jogo e diminuir a pressão do Botafogo. Contudo, o Glorioso seguia com mais posse de bola e mais perigoso, só que levava menos perigo ao gol de Rafael. Assim, o jogo ficou muito truncado no meio de campo. Igor Jesus de cabeça teve a melhor chance do segundo tempo para os cariocas, de cabeça, mas sem sustos. Já o Tricolor Paulista veio assustar pela primeira vez na partida aos 28 minutos. Michel Araújo recebeu pela esquerda e cruzou para trás. Luiz Gustavo chegou finalizando, mas John segurou firme e não deu rebote. Contudo, o Soberano começou a ficar mais com a bola e criar chances.

Partida ganha emoção na reta final

A partida ficou quente nos últimos 15 minutos, com chance para os dois lados. O Soberano teve sua melhor chance no embate aos 30 da etapa final. Novamente Michel Araújo acertou belo cruzamento para Calleri, livre na área, que chegou finalizando, mas a bola subiu por cima da meta botafoguense. Na sequência, o Glorioso respondeu com chute de Almada, que desviou em Arboleda e obrigou Rafael a fazer uma bela defesa. Matheus Martinhs também teve uma oportunidade e também parou na muralha Tricolor. Nos minutos finais, o cansaço começou a pesar e novas chances começaram a ficar escassas. Assim, Botafogo e São Paulo ficaram em um 0 a 0 emocionante, com grandes chances, mas que deixa tudo aberto para ser decidido no Morumbis

BOTAFOGO X SÃO PAULO

Jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores



Data e hora: 18/9/2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte, 46´2°/T), Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal, 22´2°/T); Gregore, Marlon Freitas (Tchê Tchê, 33´2°/T) e Almada; Luiz Henrique (Tiquinho Soares, 22´2°/T), Savarino e Igor Jesus (Matheus Martins, 33´2°/T. Técnico: Artur Jorge.

São Paulo: Rafael; Alan Franco (Ferraresi, 22´2°/T), Arboleda e Sabino; Rafinha (Wellington Rato, 13´2°/T), Luiz Gustavo, Bobadilla, Lucas (Luciano, 22´2°/T) e Welington; William Gomes (Michel Araújo, 22´2°/T) e Calleri (André Silva, 36´2°/T). Técnico: Luis Zubeldía

Gols: –

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartão amarelo: Luiz Henrique e Bastos (BOT), Rafinha e Arboleda (SAO)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.