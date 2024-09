Luiz Gustavo valoriza empate no Nilton Santos: ‘Objetivo era voltar vivo’

O São Paulo conseguiu se segurar e deixou o Nilton Santos com um 0 a 0, no duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira (18/9), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Apesar de uma partida onde foi pressionado boa parte da partida, o sentimento no Tricolor é de objetivo cumprido. A meta era voltar vivo para decidir no Morumbis. Pelo menos é o que disse o volante Luiz Gustavo.

“O mais importante era conseguir fazer o resultado parcial. Agora temos o jogo de volta, em casa com a nossa torcida. Vamos trabalhar durante este período para organizar ainda mais a nossa equipe e podermos fazer um grande jogo para sair com a classificação. Continuar trabalhando”, disse Luiz Gustavo, que prosseguiu.

“São dois jogos. Hoje conseguimos nos manter vivos e capacitados para o jogo de volta, que era o mais importante. Agora a gente vai trabalhar para organizar ainda mais a nossa equipe para que possamos fazer um grande jogo com a nossa torcida e conseguir a classificação”, completou.

Luiz Gustavo passa ileso com cartão

Luiz Gustavo, aliás, viveu um grande perigo durante todo o jogo. Afinal, ele era o único pendurado na partida contra o Botafogo e corria risco de ficar fora do duelo de volta. Contudo, conseguiu passar ileso durante os 90 minutos no Nilton Santos.

“Na minha posição eu preciso ir para os duelos. Eu até tento evitar o máximo fazer uma falta desleal para tomar um cartão. Deu tudo certo, entre aspas. Foi um jogo muito duro, muita batalha, muito duelo. A gente conseguiu segurar no meio e agora é trabalhar. Temos uma nova batalha domingo e, semana que vem, conseguirmos conquistar o nosso objetivo”, finalizou.

