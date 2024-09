Feyenoord x Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões, Feyenoord e Bayer Leverkusen fazem jogo, nesta quinta-feira, no De Kuip. A partida será às 13h45 (de Brasília).

O Feyenoord convive com um início instável de temporada com três empates e apenas uma vitória na atual temporada da Eredivisie, enquanto o Bayer Leverkusen ocupa a quinta posição da Bundesliga, com duas vitórias e uma derrota.

Onde assistir

A partida entre as equipes terá a transmissão da TNT Sports.

Como chega o Feyenoord

O Feyenoord foi vice na última edição do Holandês e está credenciado para jogar a Champions. Agora, o novo técnico, Brian Prisk, quer fazer o necessário para poder estar nos mata-matas da competição nesta temporada.

Em sua estreia nesta ‘nova era’ da competição, a equipe não terá Hugo Bueno e Stengs, ambos lesionados. Trauner chegou a ser dúvida do treinador, mas está pronto para jogar. Assim, não haverá grandes problemas na escalação dos donos da casa para encarar o Bayer. O centroavante brasileiro Igor Paixão, ex-Coritiba, é um dos principais destaques da equipe holandesa.

Como chega o Leverkusen

O Bayer Leverkusen viveu uma temporada de sonhos após tantas decepções e, finalmente, levou para casa a Bundesliga de forma invicta. Agora, a equipe comandada por Xabi Alonso quer dar mais um passo para firmar o sucesso de seu projeto com a conquista da Champions.

Palacios ainda é dúvida dos alemães para esta quinta-feira, mas as chances do argentino jogar são consideradas ‘boas’. Com praticamente todo o time à disposição, o técnico tem dúvidas a resolver, como no ataque (onde Schick e Boniface disputam vaga) e no meio-campo, entre Andrich e Aleix García.

FEYENOORD x LEVERKUSEN

Liga dos Campeões – 1ª rodada

Data-Hora: 19/9/24, às 13h45 (de Brasília)

Local: De Kuip, Rotterdã (Holanda)

FEYENOORD: Wellenreuther; Lotomba, Beelen. Hancko, Smal; Nadje, Milambo, Timber; Osman, Giménez, Igor Paixão. Técnico: Brian Priske

LEVERKUSEN: Kovár; Tapsoba, Jonathan Tah, Mukiele; Frimpong, García, Xhaka, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface. Técnico: Xabi Alonso

Árbitro: Davide Massa (ITA)

VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

