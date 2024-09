Flamengo busca quebrar jejum contra Peñarol na Libertadores

O Flamengo entra em campo contra o Peñarol nesta quinta-feira (19), pelas quartas de final da Libertadores, em busca de quebrar um jejum contra a equipe uruguaia na competição. Nos últimos quatro jogos, o Rubro-Negro perdeu três e empatou um, ou seja, não venceu nenhum.

Além disso, o Peñarol foi a última equipe a vencer o Flamengo no Maracanã pela Libertadores. Pelo grupo D em 2019, os rubro-negros perderam por 1 a 0, em jogo no qual Gabigol foi expulso. De lá pra cá, o clube carioca jogou 25 vezes no estádio, com 22 vitórias e apenas três empates.

No entanto, há algo positivo nesse duelo. As últimas duas vezes que as equipes se encontraram em competições, o Flamengo conquistou os respectivos títulos. A primeira, na Mercosul de 1999 e a segunda, na Libertadores de 2019. Aliás, a última vitória do Flamengo em cima dos uruguaios foi na Copa Mercosul 1999. O Rubro-Negro conquistou o triunfo por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal.

Assim, contando todas as competições, são 15 partidas entre Flamengo e Peñarol, com seis vitórias para cada lado e três empates. No entanto, o saldo dos rubro-negros é melhor: 20 a 16.

Flamengo e Peñarol se enfrentam em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores. A partida de ida será no Maracanã, às 19h desta quinta-feira (de Brasília). O confronto de volta, portanto, será na outra quinta (26), no Campeón del Siglo.

