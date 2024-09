Martinelli supera Fred e se destaca em número importante pelo Fluminense

Diante do Atlético-MG, pelas quartas de final da Libertadores, Martinelli estabeleceu um recorde com a camisa do Fluminense. Assim, o volante atingiu a marca de 30 jogos e tornou-se o jogador do clube com mais partidas na história do torneio continental. Ele ultrapassou o ídolo e ex-dirigente Fred, que soma 29 partidas.

Nesse sentido, o atual elenco, Fábio, Arias e Ganso também integram o top 5 da lista. Outro nome bem posicionado é o de André, que deixou o clube em direção ao Wolverhampton, da Inglaterra, no fim de agosto.

Vale destacar que Martinelli defendeu o Tricolor em quatro edições consecutivas de Libertadores: 2021, 2022, 2023 e 2024. Até o momento, ele soma 17 vitórias, oito empates e cinco derrotas. Além disso, o atleta foi titular durante a campanha do título inédito do torneio continental na temporada passada.

Por fim, depois de conseguir a vantagem diante do Galo, o Fluminense tentará avançar às semifinais da Libertadores na próxima quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Antes disso, o time medirá forças com o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no sábado, no Maracanã.

Jogadores com mais partidas pelo Fluminense na Libertadores

Martinelli — 30 jogos

Fred — 29 jogos

Thiago Neves — 28 jogos

Fábio, Arias e André — 26 jogos

Ganso — 25 jogos

