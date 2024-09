SBT desbanca Globo mais uma vez, e Cléber Machado comemora ao vivo

O SBT deixou a Globo ‘comendo poeira’ com os números da vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. A emissora assumiu a liderança de audiência no decorrer da partida, e o narrador Cléber Machado abriu um espaço na transmissão para celebrar o recorde. O locutor deixou a concorrente em março do ano passado, após mais de 35 anos de serviços prestados.

“Ouço o badalar dos sinos. Obrigado pelo carinho, pela companhia ao SBT e pela audiência. Sinal que a gente vai fazendo um grande trabalho por aqui. Copa Sul-Americana. E semana que vem tem mais”, comemorou Cléber.

Cleber Machado fez referência à tradição do SBT ao mencionar o ‘badalar dos sinos’. Algo que ocorre cada vez que a emissora alcança a liderança nos índices de audiência da TV aberta.

Concorrência com a Globo

O SBT voltou a liderar audiência em TV aberta após 11 jogos transmitidos. A emissora assumiu o topo dos índices na Grande São Paulo no segundo tempo de Fortaleza x Corinthians, por volta das 22h46 – início do reality ‘Estrela da Casa’ na Globo. Se manteve na ponta por 38 minutos consecutivos, até 23h23, e acumulou 12,9 pontos contra 10,4 da concorrente.

A emissora marcou 11,7 pontos de média, 20% de share, durante o horário do confronto. Ou seja, entre 21h30 e 23h24. Além disso, registrou 13,5 pontos de pico. Isso representa um índice 92% superior ao da terceira colocada no comparativo, que teve 6,1 de média.

