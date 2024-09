Cruzeiro, contra o Libertad, tem retorno importante e desfalque significativo

O técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, celebra o retorno do meia Álvaro Barreal. Após quase um mês lidando com problemas no tornozelo esquerdo, ele está na relação do jogo contra o Libertad nesta quinta-feira (19/9), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

Barreal sentiu dores durante o jogo contra o Atlético-GO, no início de setembro, e precisou ser substituído. Como resultado, ele não participou da partida contra o São Paulo, no último fim de semana, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Por outro lado, o Cruzeiro não poderá contar com Walace, que recebeu o diagnóstico de amigdalite e não viajou para o Paraguai.

Diante disso, Fernando Seabra precisará decidir como escalar a equipe. Ele pode utilizar Romero como primeiro volante, com Matheus Henrique como segundo homem do meio-campo, enquanto Barreal e Matheus Pereira armam as jogadas. Alternativamente, ele pode optar por Lucas Silva, garantindo mais consistência defensiva e deixando Barreal como uma opção para o segundo tempo.

O provável Cruzeiro para a partida é: Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal (Lucas Silva) e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

