A reclamação dos atletas sobre as mudanças no calendário do futebol europeu tem ganhado cada vez mais força, com a possibilidade de uma greve. Koundé, do Barcelona, é mais um a se posicionar e mostrar apoio às declarações de Rodri, do Manchester City, sobre uma possível revolta e paralisação dos jogadores.

“Estamos há três ou quatro anos falando sobre isso, e ninguém nos dá caso, ninguém escuta os protagonistas. Não se escuta os jogadores, nem treinadores. Haverá um momento em que teremos que ir à greve para fazer a nossa voz ser escutada pelos que decidem”, disse Koundé.

“As coisas não mudaram porque nos falta nos organizarmos, nos comunicarmos mais, em diferentes países há sindicatos. Nos falta nos organizarmos para sermos uma voz.”, acrescentou.

Mudanças da Uefa

A partir desta temporada, a Champions League deixa de lado a tradicional fase de grupos com turno e returno em seis rodadas. Agora, ela entra na fase de liga com oito rodadas contra adversários diferentes. Somado a isso, terá um playoff de ida e volta para os times que não se classificarem diretamente para as oitavas de final.

Dessa forma, o Barcelona fará sua estreia nesta edição do torneio nesta quinta-feira (19), diante do Monaco, no Louis II, às 16h (de Brasília).

“A cada ano o calendário aumenta, e há menos tempo de descanso. Assumimos um risco máximo, cada vez maior, e já se vê mais lesões, porque cada vez há menos descanso. Por fim, os que jogarem o Mundial de Clubes alcançarão uns 70 jogos por temporada, é uma loucura”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.