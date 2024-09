Corinthians terá sequência em casa para sair da zona de rebaixamento

O Corinthians segue sua preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense, no sábado (21/9), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida tem situação emergencial no Timão, devido a situação da equipe na tabela. Mas para a sequência na competição, o Alvinegro aposta na força da sua casa para sair da zona de rebaixamento.

Isso porque dos quatro próximos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro, três serão na Neo Química Arena. O Timão vai receber Atlético Goianiense, Internacional e Athletico Paranaense em seus domínios. O único jogo fora será o clássico contra o São Paulo. Contudo, o Majestoso será disputado em Brasília, já que o Morumbis receberá um show. Assim, será necessário um deslocamento maior da delegação.

Contudo, a sequência na Neo Química Arena é vista como crucial para o Corinthians sair da zona de descenso. Afinal, neste momento, a equipe está na 18ª colocação na tabela, com 25 pontos, dois a menos que o Fluminense, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Caso tenha um aproveitamento perfeito em sua casa, o Timão vê a chance de sair desse cenário desconfortável no Brasileiro.

Nesta sequência, o Alvinegro vive com a expectativa de contar com o holandês Memphis Depay. O atacante vem aprimorando a forma física e deve fazer sua estreia pelo Corinthians neste sábado, contra o Atlético Goianiense. O jogador é uma das grandes esperanças do Timão para evitar o rebaixamento na competição.

