Flamengo x Peñarol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Flamengo e Peñarol entram em campo nesta quinta-feira (19/9), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O jogo será no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h. No total, as equipes somam oito títulos da competição, sendo três do lado rubro-negro, e cinco do lado aurinegro. O jogo de volta será no dia 26/9 em Montevidéu, também às 19h (de Brasília). O Flamengo chegou nesta fase da competição após eliminar o Bolívar nas oitavas. Já o Peñarol deixou para trás o The Strongest. Este jogaço de gigantes conta com a cobertura da transmissão da Voz do esporte. A Jornada Esportiva começa bem antes, às 17h30, sob o comando de Cesar Tavares, que também estará com a narração.