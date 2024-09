Haaland e zagueiro da Inter viralizam por ‘alfinetadas’ em brincadeira durante jogo da Champions

A Champions League está só na primeira rodada, mas já tem cena inusitada tomando conta das redes sociais. Isso porque Erling Haaland, do Manchester United, e Francesco Acerbi, da Inter de Milão, protagonizaram um diálogo curioso e de humor ácido durante o empate sem gols na estreia das equipes nesta edição.

A dupla ironizou a marcação cerrada, indicada como dura demais pelo atacante, com a chance de trocar os uniformes pós-jogo. O vídeo com o momento da brincadeira caiu nas graças dos internautas nas redes sociais nesta quinta-feira (19).

“Você quer minha camisa? Você estava puxando o tempo todo”, disse Haaland quando o zagueiro italiano se aproximou para sugerir a troca de uniformes. Acerbi rebateu imediatamente: “Segunda vez que parei você”. O defensor fez alusão à decisão da edição 2023 da Liga dos Campeões, disputada entre as equipes, que terminou com o City campeão. Os dois caíram na risada logo na sequência e retomaram o foco no jogo.

Reencontro na Champions League

De fato, Haaland não conseguiu superar a defesa da Inter de Milão para ajudar o City a somar os primeiros três pontos desta edição de torneio. Os times não saíram do 0 a 0 no Etihad Stadium, na partida que marcou o reencontro das equipes após a decisão da Liga dos Campeões 2022/23, em Istambul.

Com o empate, a Inter de Milão e o Manchester City ocupam a 11ª e 12ª colocação na tabela – respectivamente. Ambas somam um ponto e estão atrás dos dez primeiros colocados, que venceram seus compromissos no torneio. O Bayern lidera pelo saldo de gols, visto que superou o Dínamo por 9 a 2.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.