Inter se apoia em retrospecto positivo contra times do G6 antes de confronto direto

O Inter conta com alguns pontos favoráveis antes de enfrentar o São Paulo em confronto direto, no próximo domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis. O Colorado se apoia no retrospecto positivo contra equipes do G6, antes do embate com o Tricolor Paulista, quinto colocado, pela 27ª rodada do torneio. Além, é claro, da sequência de cinco jogos de invencibilidade na competição.

Isso porque o Internacional conta com um histórico vantajoso contra as seis melhores equipes da Série A. Afinal, em sete duelos, são três vitórias, três empates e somente uma derrota. Ou seja, a equipe somou 12 pontos em 21 possíveis, o que representa um aproveitamento de 57,5%. Os resultados positivos foram sobre Bahia, Fortaleza e Palmeiras. Os dois primeiros no Beira-Rio e o terceiro na situação de visitante. Os empates foram em duelos com o mesmo Tricolor de Aço e o Alviverde, no returno, e o próprio São Paulo, no primeiro turno, no Beira-Rio. O único revés foi para o líder Botafogo, na estreia de Roger Machado no comando.

Inter ainda terá três confrontos diretos na Série A

Importante destacar que além do confronto direto com o São Paulo, seu próximo adversário, o Inter ainda terá pela frente mais quatro jogos semelhantes a esse. Dois contra o Flamengo, um deles atrasado pelo primeiro turno, no Beira-Rio, e o outro pelo returno. Voltará a enfrentar o Botafogo, em casa, na penúltima rodada da Série A. Além disso, fecha sua participação nesta edição do Campeonato Brasileiro exatamente contra o Fortaleza. Assim, caso a equipe gaúcha consiga manter o seu momento de crescimento no torneio, vitórias nesses compromissos podem ser essenciais. Exatamente para cumprir seu, agora, principal objetivo na temporada:, garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Além do embate atrasado com o Flamengo, ainda sem data confirmada, o outro compromisso que se encaixa neste mesmo contexto é diante do Bragantino, que vai ocorrer no dia 25 de setembro, às 19h, no estádio Nabi Abi Chedid, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook