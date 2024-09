Presidente da La Liga comenta casos de racismo contra Vini Jr

Javier Tebas, presidente da La Liga, comentou sobre os casos de racismo contra Vini Jr. Durante entrevista ao canal ‘Wild Project’, do ‘YouTube’, o mandatário do Campeonato Espanhol também falou sobre as declarações de Vini Jr, que sugeriu que a Espanha deveria perder o direito de sediar o Mundial devido aos episódios de racismo no futebol do país.

“Ele está certo em liderar a campanha contra o racismo. Mas ele precisa corrigir seu comportamento em campo. Se fizesse isso, seria um grande líder”, disse o presidente da La Liga.

No entanto, o mandatário entende que isso é complicado “por causa da pressão que os jogadores enfrentam durante as partidas”.

Por fim, Tebas afirmou que a Espanha e o futebol no país não são racistas, embora ocorram episódios de racismo nos estádios.

