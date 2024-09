Griezmann brilha, Atlético faz no fim e vira sobre o RB Leipzig na Champions

Na base da raça e da vontade, o Atlético de Madrid conseguiu importante vitória na primeira rodada da fase de liga da Champions. Nesta quinta-feira (19), na capital espanhola, o Colchonero viu o RB Leipzig abrir o placar com Sesko logo no início. Contudo, empurrado pela torcida, virou o marcador para 2 a 1 com gols de Griezmann e Giménez.

Com o resultado, o Atlético somou os seus primeiros três pontos no novo formato da competição. Assim, está na 14ª colocação. Já a equipe alemã está em 24º, ainda sem pontuar.

As duas equipes voltam a jogar pela segunda rodada da fase de liga da Champions na quarta-feira (2 de outubro). O Atlético de Madrid visita o Benfica no Estádio da Luz, enquanto o RB Leipzig recebe a Juventus na Alemanha. Ambos os jogos são às 16h (de Brasília)

Era de se esperar que o Atlético de Madrid saísse para o jogo por atuar na capital espanhola. Contudo, o torcedor que compareceu ao Cívitas Metropolitano não esperava que o cenário inicial fosse desanimador. Em contra-ataque mortal logo com quatro minutos, Sesko arrancou com a bola e tocou na medida para Openda, que finalizou para excelente defesa de Oblak. No rebote, o esloveno estava bem colocado na marca do pênalti e mandou de cabeça para o fundo da rede.

Atlético empata com lindo gol de Griezmann

Com a vantagem, o Leipzig passou a apostar ainda mais dos contragolpes, ficando restrito ao seu campo defensivo. Restava ao Atlético pressionar mais em busca do empate. Assim, adiantou a marcação já na área rival. E, dessa maneira, passou perto de igualar o marcador. Em roubada de bola, de Paul deu bola milimétrica para Riquelme, que preferiu cruzar em vez de chutar. A bola passou por Ángel Correa e sobrou para Griezmann finalizar, mas o zagueiro Orban evitou o gol.

O Atlético seguia com a marcação sob pressão e, mais uma vez, quase deu resultado. De Paul roubou a bola, que ficou com Ángel Correa. O argentino chutou e, por pouco, não marcou. Na cobrança de escanteio, ele mandou na trave. Na jogada seguinte, contudo, o Colchonero foi mortal. Llorente recebeu na direita e cruzou na medida para Griezmann bater de primeira, de direita, sem chances para o goleiro. Um bonito gol do francês.

Griezmann participa do gol da vitória no fim

Os times voltaram do intervalo menos intensos no setor ofensivo, com bastante estudo de ambos os lados. Poucas chances foram criadas até os 25 minutos. Depois, com as mudanças dos treinadores, o jogo mudou. Com a bola, o Atlético viu o RB Leipzig bem postado, mas novamente perigoso nos contragolpes. Em dois deles, Xavi Simons teve oportunidades. Do outro lado, Griezmann assustava os alemães.

Simeone apostou em Sorloth no lugar de Álvarez, para ter uma referência na área. A bola passou a ser cruzada com mais frequência. Em um lance, o centroavante chegou a cabecear, mas o goleiro Gulacsi defendeu com tranquilidade. No entanto, empurrado pelos milhares de colchoneros no Cívitas Metropolitano, o Atlético chegou ao gol da vitória. Após muita pressão e cobrança de escanteios, Griezmann recebeu pela ponta esquerda e cruzou na medida para o zagueiro Giménez estufar a rede com um gol de cabeça, aos 45 minutos do segundo tempo. A partir daí, só comemoração em Madri, e a torcida fez a festa até o apito final do árbitro.

