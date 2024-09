Lyanco, do Atlético, explica empurrão em Scarpa e rebate vaias

O defensor Lyanco, do Atlético, usou as redes sociais para explicar por que empurrou Gustavo Scarpa, enquanto o meia discutia com Hulk ao final do primeiro tempo da partida contra o Fluminense, no Maracanã.

Lyanco, aliás, foi criticado por torcedores pela atitude com o companheiro de equipe. Ele afirmou que todos estão focados em vencer e empenhados em dar o melhor para o Galo.

Veja também: Milito classifica derrota do Atlético para Fluminense como injusta

“Vi gente falando m… por causa do empurrão no Scarpa. Fui falar para resolverem essas coisas no vestiário, não no meio do campo. Justamente para que essas pessoas, que estão sentadas no sofá, parem de falar m…”, disse o jogador em uma rede social.

No entanto, sobre a discussão entre Hulk e Scarpa, o defensor defendeu os companheiros, afirmando que todos estavam de cabeça quente. Ele também ressaltou que não tem problemas com ninguém no Atlético.

“Eu empurrei para que a situação fosse resolvida no vestiário, onde estaríamos só nós. Julgar e falar o que pensam na internet é fácil. Homenzinhos de internet. Se um dia eu tiver que discutir com alguém, com certeza não será no meio do campo, com colete no peito, na frente de 50 mil pessoas e com mil câmeras instaladas no estádio. Ali só tem homens querendo vencer e dar o melhor pelo Atlético. (…) Não tenho nada contra nenhum jogador, e, se tivesse, vocês não saberiam por uma câmera de TV”, concluiu Lyanco.

Todavia, em campo, o Atlético foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense. Agora, na Arena MRV, o time precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal para avançar às semifinais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.