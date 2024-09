Flamengo perde para o Peñarol e se complica na Libertadres

O Flamengo se complicou na Libertadores. Diante de mais de 64 mil torcedores, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Peñarol, do Uruguai, por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final. Portanto, precisará vencer a partida de volta por dois gols de diferença, no dia 26, fora de casa, para chegar à semifinal da competição. Cabrera marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo.

Veja as últimas notícias do Flamengo!

O Flamengo entrou em campo sem sintonia. Desorganizado e desfocado, o Rubro-Negro sofreu para criar jogadas. Por outro lado, o Peñarol demonstrou mais vontade e organização desde o início. Assim, soube encontrar espaços, levou mais perigo e abriu o placar aos 12 minutos, com Cabrera, após contra-ataque bem armado. O time uruguaio voltou a ter outras oportunidades ao longo do jogo, mas faltou capricho.

Em desvantagem, o Flamengo controlou as ações e buscou o empate a todo custo. Entretanto, faltava algo a mais no último terço do campo. Assim, o Rubro-Negro acumulou decisões erradas e abusou dos erros técnicos. Gonzalo Plata chegou a acertar a trave e Bruno Henrique parou em grande defesa do goleiro Aguerre, mas a reação rubro-negra foi minada pela cera e retranca uruguaia no Maracanã.

Flamengo x Peñarol

Quartas de final da Libertadores – Jogo de ida

Data: 19/09/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Carlos Alcaraz), De la Cruz (Léo Ortiz), Gerson e Arrascaeta; Gonzalo Plata (Carlinhos) e Bruno Henrique. Técnico: Tite

Peñarol: Aguerre; Milans (Mayada), Guzmán Rodríguez, Javier Méndez e Maxi Olivera; Damián Garcia, Darias (Gastón Ramírez), Cabrera (Sequeira), Léo Fernández e Jaime Báez (Lucas Hernández); Maxi Silvera (Facundo Batista). Técnico: Diego Aguirre

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego eTulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gol: Cabreara, aos 12′ do 1ºT (0-1)

Cartões amarelos: Erick Pulgar e Gonzalo Plata (FLA); Aguerre, Javier Méndez e Damián Garcia (PEN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.