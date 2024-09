Gerson vê Flamengo capaz de reverter derrota: ‘Ainda não acabou’

O Flamengo se complicou na Libertadores. O Rubro-Negro foi derrotado pelo Peñarol por 1 a 0, nesta quinta-feira (19), no Maracanã, e largou em desvantagem nas quartas de final. Entretanto, o meia Gerson ainda acredita que é possível reverter o cenário. O jogador lamentou o resultado em casa, mas vê o time em condições de buscar a classificação no Uruguai.

ATUAÇÕES DO FLAMENGO!

“É sempre ruim perder. Mas ainda não acabou. Tem o jogo de volta e temos mais 90 minutos para tentar reverter essa situação. Vamos trabalhar. Tem que ter a mentalidade forte, mas ainda não tem nada definido”, disse Gerson.

O Flamengo teve uma atuação com pouca inspiração. Dessa forma, o Rubro-Negro cometeu muitos erros técnicos e decepcionou mais de 64 mil torcedores presentes no Maracanã. O Peñarol abriu o placar ainda no primeiro tempo e resistiu até o fim, contando com a ajuda da trave numa finalização de Plata e com grande defesa de Aguerre em cabeçada de Bruno Henrique.

Para chegar à semifinal, o Flamengo precisará vencer o Peñarol por dois gols de diferença na partida de volta. O jogo acontece na próxima quinta (26), às 19h, no Uruguai.

