Santos bate Botafogo-SP e esquenta jogo pela liderança da Série B

O Santos segue em busca da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (19/9), o Peixe foi eficiente e venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, pela 27ª rodada da competição. Giuliano marcou para a equipe santista. Apesar do resultado positivo, o time de Fábio Carille encontrou dificuldades para criar oportunidades, mas esteve seguro na maior parte do tempo.

Com o resultado, o Santos engatou a terceira vitória consecutiva, soma 49 pontos na vice-liderança, um menos que o líder Novorizontino. O Botafogo-SP, entretanto, cai para 14ª posição, com 30 pontos – dois a mais que a Chapeconse, primeira do Z4. Agora, os times se concentram para a 27ª rodada da Série B do Brasileirão. O Peixe, afinal, faz duelo direto pela liderança com o Novorizontino, na segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro. A Pantera, pors sua vez, enfrenta o CRB, na terça, às 21h30, no estádio Santa Cruz.

Giuliano marca no fim

O início de Botafogo-SP e Santos foi de pouca inspiração dos dois clubes, O Peixe foi um pouco melhor, com boas chances pela direita com JP Chermont, mas desperdiçou com Laquintana, Guilherme e Wendel Silva. Do outro lado, a Pantera combateu muito no meio de campo, porém não chegou a levar perigo ao gol de Gabriel Brazão. Nos minutos finais da etapa final, o zagueiro Fábio Sanches errou um domínio na entrada da área, foi desarmado por Giuliano, que manteve a tranquilidade diante do goleiro e abriu o placar para os santistas em momento em que os donos da casa estavam melhores.

Santos segura o Pantera

A volta do intervalo o Santos assustou o Botafogo-SP. Wendel Silva tocou de calcanhar para Guilherme, que colocou para dentro da rede. Contudo, o jovem estava em posição irregular. Logo depois, o Pantera respondeu com Douglas Baggio, mas Brazão fez grande defesa. Emerson Ramon, o Negueba, teve mais duas chances, mas sem muito perigo. Apesar das chances do adversário, o Alvinegro Praiano não sofreu “aquela pressão”. O Peixe, aliás, trocou muitos passes e buscou sair em rápidos contra-ataques, porém faltou capricho no último passe. Wendel Silva conseguiu boa arrancada, mas a finalização não saiu a melhor. No fim, os santistas controlaram as ações, e Guilherme quase fez o segundo no último lance do jogo com uma bola na trave.

BOTAFOGO-SP 0x1 SANTOS

27° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Nicnet, Ribeirão Preto (SP)

Data e hora: 19/9/2024, às 21h30 (de Brasília)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Raphael Ferreira, Fábio Sanches e Bernardo Schappo, Emerson Ramon (Ronald Camarão, 28’/2°T); Sabit, João Costa (Gustavo Bochecha, 36’/2°T), Patrick Brey (Jean Victor, 28’/2°T), Douglas Baggio (Felipinho, 42’/2°T), Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Paulo Gomes.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira, 22’/2°T), Jair, Gil e Escobar; João Schmidt (Sandry, 44’/2°T), Diego Pituca (Rincón, 36’/2°T) e Giuliano (Willian Bigode, 36’/2°T); Laquintana (Pedrinho, 22’/2°T), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille.

Gols: Giuliano, 39’/1°T (0-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e : Leandro Matos Feitosa (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz Dos Santos (SP)

Cartão amarelo: Sabit, Fábio Sanches, Victor Andrade (BOT), Rodrigo Ferreira, Diego Pituca, João Schmidt (SAN)

Cartão vermelho: –

