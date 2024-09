Cruzeiro passa pelo Libertad e fica com os pés na semi da Sula

Apenas 90 minutos separam o Cruzeiro das semifinais desta edição da Copa Sul-Americana. De forma protocolar, a Raposa recebe o Libertad (PAR), na próxima quinta-feira (26), no Mineirão, para ratificar a condição de favorito e avançar depois de um belo triunfo em Assunção. Nesta quinta (19), na capital paraguaia, os mineiros derrotaram os guaranis por 2 a 0, um placar maiúsculo para a volta.

Na próxima semana, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença que garante a classificação. Passando, pega Lanús (ARG) e Independiente Medellín (COL). Na Argentina, no jogo de ida, os times empataram sem gols. Quem vencer, portanto, está na semi.

Cruzeiro se impõe

O Cruzeiro transformou o Defensores del Chaco em “Mineirón”. Seja pela atmosfera da torcida celeste ou pelo futebol apresentado pela equipe do técnico Fernando Seabra. A Raposa acelerou e cadenciou o ritmo da partida como quis e ficou em uma boa antes do intervalo. De William para Kaio Jorge e de Verón para Díaz, o time celeste abriu boa vantagem. E seria ainda mais ampla se Verón não desperdiçasse ótima chance quando os visitantes venciam por 1 a 0.

Fácil… E poderia ser mais!

O Libertad voltou com uma arma não tão secreta assim. Roque, no alto de seus 40 anos, ameaçou incomodar. Mas logo cansou. Com espaço, o Cruzeiro foi enfileirando contra-ataques. Desta vez, porém, não soube convertê-los em gols. Kaiki, sozinho e sem marcação, conseguiu perder uma chance que até uma criança de 8 anos faria. Até Kaio Jorge se embolou na hora de finalizar. Sorte que a vitória já estava no papo!

LIBERTAD x CRUZEIRO

Quartas de final da Sul-Americana – Jogo de ida

Data-Hora: 19/9/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

Gols: Kaio Jorge, 20’/1ºT (0-1); Díaz, 43’/1ºT (0-2)

LIBERTAD: Silva; Ramírez (Villalba, 22’/2ºT), Viera, Giménez e Espinoza; Martínez (Campuzano, Intervalo), Caballero, Silva, Lezcano (Cardozo, 22’/2ºT) e Fernández (Santa Cruz, Intervalo); Aguilar. Técnico: Daniel Garnero

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba (Kaiki, 22’/2ºT) e Marlon; Romero (Peralta, 43’/2ºT), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Vital, 33’/2ºT); Verón (João Marcelo, 22’/2ºT), Díaz (Barreal, 32’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Gustavo Tejeira (Uruguai)

Assistentes: Martin Soppi (Uruguai) e Pablo Llarena (Uruguai)

VAR: Andres Cunha (Uruguai)

Cartão Amarelo: Giménez (LIB); João Marcelo (CRU)

Cartão Vermelho:

