Mano, do Fluminense, pode perder zaga titular para duelo com o Botafogo

Após o triunfo sobre o Atlético-MG, pela Libertadores, o Fluminense volta suas atenções para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Assim, no próximo sábado (21), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília), a equipe mede forças com o líder Botafogo, pela 27ª rodada da competição nacional.

No entanto, o técnico Mano Menezes poderá ter problemas para escalar o sistema defensivo. Afinal, o comandante pode não contar com sua zaga titular para o clássico Vovô. Thiago Santos recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Juventude e tem sua ausência garantida.

Thiago Silva, por sua vez, deixou o confronto com o Galo, no Maracanã, no intervalo em virtude de dores no calcanhar do pé esquerdo. No mesmo dia, o defensor iniciou o tratamento em casa, porém pode ficar de fora do duelo com o líder. Isso para ter tempo de recuperação visando o jogo de volta com o time mineiro, que acontece na quarta-feira (25), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Diante disso, Mano terá como opções Felipe Melo, Antônio Carlos, que entrou no lugar do “Monstro” na última quarta-feira (18), e Manoel. Ignácio ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo.

Por fim, com 27 pontos, o Fluminense está com dois à frente de Corinthians e Vitória, os primeiros times da zona de rebaixamento. Diante do Juventude, o Tricolor teve a vitória nas mãos, porém sofreu a virada e perdeu a chance de ter mais tranquilidade.

