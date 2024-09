Clube anuncia demissão de jogador que liderou importação milionária de drogas

O atacante Jay Emmanuel-Thomas, de 33 anos, está livre no mercado. Isso porque, seu antigo clube, o Greenock Morton, da Escócia, anunciou que rescindiu seu contrato de forma unilateral. A principal razão para essa decisão se deve a prisão do atleta, na última quarta-feira (18), já que ele recebeu acusação de liderar a importação de uma carga de 600 mil libras (aproximadamente R$ 4,4 milhões na cotação atual) de maconha.

Confira a nota

“Greenock Morton FC pode confirmar que o contrato de Jay Emmanuel-Thomas foi rescindido com efeito imediato. O clube não fará mais comentários sobre o assunto”, divulgou o clube escocês por meio de comunicado.

A prisão do atacante ocorreu em sua casa, na cidade de Gourock, próximo à Glasgow, na última quarta-feira (18). Posteriormente, o levaram para Carlisle, na Inglaterra, para participar de interrogatório. O atleta esteve presente no Tribunal de Carlisle, na última quinta-feira (19) para dar seu depoimento e se defender contra a acusação de ser o responsável pela entrada de drogas na Escócia. Na sequência, a confirmação da demissão veio depois de seu relato.

Atacante é suspeito de conduzir importação de drogas na Escócia

Vale ressaltar que o mandado para realizar a sua prisão ocorreu após a National Crime Agency (NCA) ter encontrado e retido um valor próximo de 600 mil libras (cerca de R$ 4,4 milhões na cotação atual) no aeroporto de Stansted, em Londres. Houve a identificação da carga em duas malas que vinham de Bangkok, na Tailândia, no dia 2 de setembro. Na oportunidade, houve a prisão de duas mulheres, de 28 e 32 anos, por transportar a carga ilegal. No entanto, após passarem por interrogatório e pagamento de fiança, elas foram soltas.

Já com as investigações em andamento, a detenção de Jay Emmanuel-Thomas ocorreu durante uma operação que teve a participação da Guarda da Escócia. O movimento teve como objetivo também colher o depoimento do atacante. O Greenock Morton afirmou que tomou conhecimento das denúncias, na última quarta-feira (18), e iria esperar mais informações sobre o caso para então se posicionar.

Jay Emmanuel-Thomas iniciou sua carreira nas categorias de base do Arsenal. Ainda na Inglaterra, ele defendeu o Bristol City, Gillingham, Ipswich Town, Kidderminster, MK Dons, além do Queens Park Rangers. Já no exterior, atuou por Aberdeen, Greenock Morton e Livingston, na Escócia. Bem como por Jamshedpur, da Índia, e PTT Rayong, da Tailândia.

