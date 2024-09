‘A Fazenda 16’: Zé Love protagoniza novo barraco em reality

O ex-jogador Zé Love protagonizou mais um barraco em ‘A Fazenda 16’, reality show da Record. Nesta sexta-feira (20), o ex-Santos teve uma discussão acalorada com a influenciadora e ex-BBB Larissa Tomásia, além do ator Gui Oliveira.

A treta envolvendo Zé começou pela manhã, quando o ex-jogador pediu ajuda para cuidar dos animais da fazenda. Ignorado, ele realizou a tarefa sozinho. Gui Oliveira, então, contou para outros participantes que o peão xingou quem não o ajudou. Já na cozinha, Larissa chamou a atenção de Zé, que não gostou da abordagem. Na sequência, ele e a influenciadora começaram a trocar insultos e chegaram a ficar cara a cara.

Com a temperatura elevada, outros participantes precisaram intervir para evitar maiores consequências. Depois da discussão, Larissa caiu no choro. Já Zé foi consolado por Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, e Babi Muniz. Elas deram razão para o ex-jogador e criticaram a postura da ex-BBB.

Confira o momento da treta:

Zé Love vira o centro das confusões em ‘A Fazenda 16’

Esta é a terceira confusão de Zé Love dentro do reality, que começou na segunda-feira (16). Além do episódio desta sexta, o ex-jogador já havia se estranhado com o ator Sacha Bali. Durante atividades diárias dentro da fazenda, Zé questionou a postura de Sacha, que retrucou. Os dois então iniciaram um bate-boca tenso, porém sem maiores consequências.

Anteriormente, o ex-jogador também discutiu com Júlia Simoura, que é a fazendeira da semana, uma espécie de líder. Ao realizar uma indicação, Júlia desagradou Zé, que quis entender a escolha feita por ela. Porém, a situação logo esquentou e também acabou virando uma confusão entre os participantes.

