Cruzeiro x Palmeiras (sub-20): onde assistir e escalações

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam nesta sexta-feira (20/9), às 21h30, no estádio do Independência, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A Raposa eliminou Grêmio nas quartas de final e Fortaleza na semi pra chegar a grande decisão; Já o Verdão, atual vice-campeão, bateu Santos e Athletico-PR para brigar novamente pelo título. O jogo de volta acontece no dia 30 de setembro, no Allianz Parque.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro terminou em sexto na classificação da primeira fase da competição com 11 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Além disso, marcou 43 gols e sofreu 29. Na fase eliminatória, a equipe mineira deixou para trás as equipes de Grêmio e Fortaleza. Aliás, o destaque da equipe é o meia Kaique Kenji, que marcou 11 gols em 19 partidas. Assim, a Raposa tenta conquistar seu quinto título na competição. O clube foi campeão em 2007, 2010, 2012 e 2017.

Como chega o Palmeiras

Em contrapartida, o Verdão foi o líder da primeira fase com 41 pontos somados e vem encantando na competição. Afinal, são 15 vitórias, dois empates e quatro derrotas, somando 54 gols marcados e 24 sofridos. Thalys é o artilheiro da equipe no torneio, com 15 tentos. Além disso, a equipe superou Santos e Athletico Paranaense para chegar novamente na decisão como foi no ano passado. Assim, o Alviverde tenta seu terceiro título da competição, já que conquistou em 2018 e em 2022, este último sob o comando de Endrick.

CRUZEIRO X PALMEIRAS

Jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 20/9/2024, às 21h30

CRUZEIRO: Otávio, Dorival, Janderson, Pedrão, Kauã Prates, Ítalo Isaac, Kaique Kenji , Jhosefer, Gui Meira, Xavier e Tevis. Técnico: Fernando Oliveira

PALMEIRAS: Deivid; Gilberto, Robson, Benedetti e Arthur; Rafael Coutinho, Patrick e Allan, Thalys, Luighi (Daniel) e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Auxiliares: Luan Patrique Pereira da Silva (AP) e Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

