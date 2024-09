Grêmio já inicia montagem de lista de dispensas para 2025

O Grêmio já começa a estruturar seu planejamento para 2025. Um dos atuais pontos de discussão no momento são quantos jogadores podem deixar o elenco. No atual cenário, o número pode chegar até a dez. A informação é da “Rádio Guaíba”.

Mesmo com a indefinição sobre a permanência do técnico Renato Gaúcho, que tem contrato até dezembro, a intenção da diretoria é evitar um trauma. Trata-se da perda da confiança dos jogadores no vestiário, que ocorreu três anos atrás, principalmente depois da demissão do mesmo treinador. Tal situação, aliás, causou o rebaixamento do Imortal para a Segunda Divisão.

Com relação aos jogadores consideradas importantes, os atacantes Diego Costa e Soteldo podem deixar a equipe. Afinal, o primeiro pediu para conversar sobre uma possível renovação de vínculo somente após o término do Brasileiro. Já o cenário que envolve o venezuelano é diferente. Isso porque ele está emprestado ao Tricolor Gaúcho pelo Santos até dezembro. Deste modo para negociá-lo em definitivo, o Peixe quer o pagamento de cinco milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação atual). O Grêmio avalia como um valor alto e a situação como complicada. Mesmo assim, tentará uma negociação com os paulistas para chegar a um acerto.

Quem está abaixo das expectativas

Outros jogadores que o vínculo com o Imortal se encerra ao fim do ano são o goleiro Rafael Cabral, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Reinaldo e o volante Du Queiroz. Importante destacar que o arqueiro e o meio-campista atuam por empréstimo nesta temporada. O clube gaúcho, aliás, afirma que os seis milhões de euros (cerca de R$ 32,5 milhões na cotação atual) pedidos pelo Zenit para vender Du Queiroz é uma quantia abusiva. Principalmente pelo desempenho aquém entregue pelo atleta até aqui.

O meio-campista Nathan Fernandes e Nathan Pescador são mais duas peças que tem possibilidades de deixar o Grêmio. Também pelo rendimento abaixo das expectativas. O primeiro sofre com crise técnica, além de atitudes de indisciplina, enquanto o segundo não justificou a sua contratação em qualquer momento. Ou até mesmo repetiu o desempenho que apresentou por Atlético e Fluminense. Assim, caso o Imortal receba ofertas consideradas atrativas, o clube não fará resistência para mantê-los. Outro atleta que perdeu espaço, neste ano, e era considerado importante é o volante Pepê. Ele é mais um jogador, que pode ser negociado pelo Tricolor Gaúcho.

Aposentadoria de Geromel?

Durante o jantar de aniversário de 121 anos do clube, na noite da última quinta-feira (19), o presidente Alberto Guerra, comentou sobre negociações de jogadores e treinador já para a próxima temporada. Em resposta ao “Portal do Gremista”, o dirigente apontou que ainda não há nenhuma definição.

“Para mim, como presidente, quem trabalha no futebol vai te dar sempre a mesma resposta. A gente está concentrado no próximo jogo e, terminado o campeonato, nós conversaremos, seja com treinador, seja com jogador, seja com novas funções de jogador. O que a gente não pode fazer é desfocar e criar factoides, digo dentro do clube isso”, detalhou o mandatário.

“Isso é um ‘não-assunto’. Estamos pensando exclusivamente no jogo contra o Flamengo e em como garantir a classificação”, complementou o presidente.

Por último, o zagueiro e ídolo Geromel, além do lateral-esquerdo Fábio não conseguem ter sequência de jogos na temporada. Os vínculos de ambos se encerram também ao final de 2024 e há a possibilidade de até eles anunciarem suas aposentadorias do futebol. Vale ressaltar que há tratativas por uma renovação contratual de Geromel e se estuda que ele faça sua despedida na próxima edição do Estadual.

Próximo jogo do Grêmio

O compromisso seguinte da equipe é o duelo com o Flamengo, que vai ocorrer no próximo domingo (22), às 18h30, na Arena. No atual cenário, o Imortal não vence há duas rodadas do torneio e se encontra na 14ª colocação, com 28 pontos, mas ainda dois jogos a menos na Série A. O comandante Renato Gaúcho não estará na área técnica, pois cumprirá punição concedida pelo STJD. Seu substituto, o assistente Alexandre Mendes também não estará presente. Afinal, o clube decidiu pelo seu afastamento, de maneira preventiva, depois de ele ser acusado de agressão sexual. Com isso, o mais provável é que Marcelo Sales e James Freitas fiquem responsáveis por orientar a equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.