Torcedor investigado por exibir pênis em estádio é banido de jogos do Palmeiras; saiba prazo

Em medida cautelar, a Justiça paulista proibiu a presença de Nelson Gonzaga de Oliveira em jogos do Palmeiras pelos próximos seis meses. O torcedor se tornou alvo de investigações após exibir seu órgão genital em direção à botafoguense nas arquibancadas do Allianz Parque, no dia 21 de agosto. Ainda cabe recurso ao palmeirense.

Nelson admitiu ter feito o gesto e mostrou-se arrependido em depoimento prestado à Polícia Civil, no último dia 26. O palmeirense desmentiu que o ato tenha sido direcionado à mulher em específico, mas sustentou a ideia de uma provocação generalizada aos botafoguenses.

Palmeiras e Botafogo empataram em 2 a 2 naquela ocasião, e os cariocas avançaram às quartas de final da Libertadores pelo agregado. O Alviverde acabou eliminado do torneio praticamente uma semana depois da queda para o Flamengo na Copa do Brasil.

Depoimento à Polícia Civil

Além das justificativas por trás das intenções com o ato, o qual ele se refere como ‘impensável’, Nelson fez mais relatos à Polícia Civil. Disse que tinha ingerido quantidade considerável de álcool e que fazia uso de medicação controlada.

Por fim, mostrou-se “totalmente arrependido de sua atitude” e a definiu como impulso. Nelson disse que gostaria de se desculpar com os torcedores dos clubes, pois “sabe que muitas mulheres torcem para ambos ou associam-se”.

Oliveira prestou depoimento na 6ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Desportiva (Drade).

Medida cautelar

O juiz José Fernando Steinberg acatou o pedido da Polícia Civil e definiu, nessa segunda-feira (16), medida cautelar contra Nelson. A decisão ocorreu em primeira instância e, portanto, cabe recurso.

“A imposição da medida cautelar se mostra necessária e adequada, tendo em vista que a conduta do averiguado pode ensejar desordem, tumulto e brigas incontroláveis ​​dentro do estádio de futebol, gerando insegurança, tornando o ambiente hostil a demais frequentadores”, escreveu o magistrado.

Trecho da sentença

“Nesse sentido, a fim de evitar a possível reiteração das condutas concluídas praticadas, determinando o impedimento de comparação do averiguado no e nas proximidades do estádio de futebol quando houver jogo do Palmeiras, jogos profissionais ou amadores, realizados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil ou exterior, quando este for mandante ou visitante, em todos os campeonatos ou amistosos que disputam pelo prazo de seis meses”.

Suspensão de jogos do Palmeiras

O eventual descumprimento dos seis meses de suspensão poderão provocar prisão preventiva. Além disso, durante a vigência da punição, Nelson Gonzaga terá que comparecer ao local indicado pela Central de Penas e Medidas Alternativas duas horas antes das partidas do clube. O palmeirense deverá permanecer por lá por até 15 minutos após o início dos duelos ou até o fim – em caso de apresentações noturnas.

