Botafogo comunica que Al Arouch não pertence mais ao clube

O jogador francês Al Arouch não faz mais parte do elenco do Botafogo. O clube carioca comunicou nesta sexta-feira (20) que o atleta deixou o grupo e precisou voltar para a França por motivos familiares. Dessa forma, chegou ao fim a passagem do meia em menos de um mês.

Mohamed El Arouch, de apenas 20 anos, foi anunciado pelo Alvinegro no dia 21 de agosto. Ele assinou com o clube carioca em definitivo por duas temporadas, ou seja, até junho de 2026. Promessa do Lyon, ele fez quase toda sua carreira na equipe gaulesa. Lyon e Botafogo estão sob o mesmo guarda-chuva da holding do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor. Dessa forma, o francês chegou em uma espécie de “intercâmbio”.

No entanto, o jogador não teve nenhuma chance no Botafogo. Neste período, não atuou em nenhuma partida e nem sequer foi relacionado por Artur Jorge para alguma partida.

Veja o comunicado oficial do Botafogo

“Por motivos familiares, Mohamed El Arouch retornou à França, seu país de origem. El Arouch permanecerá vinculado à Eagle Football Holdings, a rede multiclube liderada por John Textor, mas não fará parte do projeto do Botafogo em 2024, como planejado inicialmente. Botafogo e John Textor gostariam de agradecer a Mohamed por escolher fazer parte da nossa família, durante um momento difícil, e desejamos o melhor a ele e sua família.”

