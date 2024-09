Ex-affair de Pelé relembra namoro e faz revelação sobre o Rei

Ao longo de sua vida, Pelé teve diversos romances com celebridades. Um de seus casos foi com Simone Carvalho, atriz que fez sucesso nos anos de 1980 e 1990. Afastada das novelas desde 1998, ela chamava a atenção pela beleza e sensualidade de suas personagens. Tamanho destaque mexeu com o coração do Rei.

Em entrevista ao programa ‘Domingo Record’, a antiga musa do entretenimento recordou o início do relacionamento com Pelé.

“A gente se conheceu no baile de carnaval do (clube) Monte Líbano, a gente fazia o júri juntos, e lá começou um ‘tititi-tititi’, troca de telefones, e logo depois eu estava namorando com ele”, relembrou Simone.

Apesar de terem mantido o namoro por pouco tempo, Simone revelou que o Rei do Futebol tinha planos de ir mais longe na relação.

“Começamos a conversar sobre como seria (a cerimônia). Eu amo casar, ser de casa, cuidar do maridinho”, contou a ex-atriz, que chegou a ser apontada como a sucessora de Xuxa, que também viveu um caso com o ídolo brasileiro.

Após o relacionamento com Simone, Pelé acabou se casando anos mais tarde com Assíria Nascimento, com quem ficou por 14 anos (1994 até 2008). O Rei viria a se casar posteriormente apenas em 2016, dessa vez com Marcia Aoki. A relação se manteve até a morte do ex-jogador, em dezembro de 2022.

