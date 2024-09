Vasco x Atlético-MG: jogo da volta será em São Januário

O diretor executivo do Vasco, Marcelo Sant’Ana, cravou que o Cruz-Maltino exercerá o mando de campo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, em São Januário. A confirmação ocorreu a jornalistas na sede da CBF após o sorteio desta sexta-feira (20), que determinou a ordem dos mandos de campo para as semifinais.

Assim, se encerra o debate sobre onde o Vasco mandaria seu jogo. Afinal, havia expectativa pela possibilidade de se levar a partida para o Maracanã, onde cabem mais torcedores do que em São Januário. Sant’Ana explicou que a decisão já estava tomada, independente do resultado do sorteio.

“Jogaria em nossa casa. Jogaria em São Januário, onde a torcida se sente à vontade. A gente está num ano especial pela possibilidade da negociação do potencial construtivo. Então a gente tem feito, através do presidente Pedrinho e do nosso senhor Carlos Amodeu, todo esforço para a gente poder jogar o máximo de partidas em São Januário até o final da temporada. Então, a semifinal da Copa do Brasil está confirmada no estádio de São Januário”, afirmou.

