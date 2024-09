São Paulo fará três jogos em casa após sequência longe do Morumbis

Após uma sequência longe de casa, o São Paulo se prepara para uma mini temporada jogando ao lado de seu torcedor. Contra o Internacional, neste domingo (22), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor inicia um período de três jogos atuando em seus domínios.

Depois do jogo contra o Internacional, o São Paulo tem o duelo decisivo contra o Botafogo no Morumbis, pela Libertadores. As equipes se enfrentam na quarta-feira (25/9), às 21h30. Como as equipes ficaram no empate sem gols no jogo de ida, quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo avança para a semifinal da competição continental.

Depois, o Tricolor terá pela frente o clássico contra o Corinthians. Contudo, o Majestoso da 28ª rodada do Brasileiro não vai acontecer no Morumbis. Em virtude de uma série de shows que o estádio irá receber na primeira quinzena de outubro, o jogo acabou sendo alterado para o Mané Garrincha, em Brasília. Contudo, o São Paulo será o mandante da partida.

São Paulo está um longo período longe do Morumbis

O São Paulo não joga no Morumbis desde o dia 28 de agosto, quando perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0. O duelo aconteceu pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Desde então, a equipe engatou quatro jogos fora de casa, contra Fluminense, Atlético-MG, Cruzeiro e Botafogo. Na soma, foram duas derrotas e dois empates, além de uma eliminação na Copa do Brasil.

O Morumbis é a grande aposta do São Paulo na temporada. Após colocar mais de um milhão de torcedores no estádio em 2024, o Tricolor espera que a força da torcida empurre para um título ainda neste ano.

