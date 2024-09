West Ham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League 2024/25 voltam neste sábado (21). West Ham e Chelsea se enfrentam às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 5ª rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Olímpico de Londres.

Como chega o West Ham

O West Ham não faz um bom início de temporada e vem de um empate com o Fulham na rodada passada. Os Hammers venceram apenas uma das quatro partidas disputadas na Premier League e aparecem na 14ª posição, com apenas quatro pontos.

Dessa maneira, existe a possibilidade do técnico Julen Lopetegui fazer alterações na equipe devido ao momento ruim do time. Ao mesmo tempo, Emerson Palmieri e Füllkrug, em processo de recuperação de lesão, devem desfalcar o West Ham neste sábado.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea vive um bom momento na Premier League após estrear com derrota e está com uma invencibilidade de três partidas na competição. Assim, os Blues aparecem na 8ª posição, com sete pontos, e vêm de uma vitória sobre o Bournemouth, fora de casa.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Enzo Maresca tem a chance de encostar na parte de cima da tabela e pode entrar na briga pelas primeiras posições em caso de vitória neste sábado.

Além disso, o Chelsea tem o segundo melhor ataque da Premier League, com oito gols marcados em quatro jogos.

Por fim, os torcedores do Chelsea têm motivos para comemorar. Isto porque Enzo Fernández, Lavia, Gusto e Dewsbury-Hall, desfalques no último jogo, voltam a ficar à disposição do treinador para enfrentar o West Ham.

West Ham x Chelsea

5ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 21/09/2024, às 8h30 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Londres (ING).

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Kilman, Mavropanos e Emerson Palmieri (Cresswell); Guido Rodríguez e Álvarez; Summerville, Kudus e Lucas Paquetá; Bowen (Ings). Técnico: Julen Lopetegui.

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Colwill, Fofana e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Sancho e Madueke; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Sam Barrott (ING).

VAR: Stuart Attwell (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+

