Seleção Brasileira feminina fará dois amistosos no Espírito Santo em outubro

A Seleção Brasileira feminina irá disputar dois amistosos contra a Colômbia em Outubro, nos dias 26 e 29. Os confrontos serão no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Essa, aliás, será a primeira vez que a Seleção feminina irá jogar no Espírito Santo.

Os jogos contra as colombianas fazem parte do início da preparação da Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

“Quando lançamos a pedra fundamental para a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Serra, prometi para o governador Renato Casagrande e para o presidente da Federação, Gustavo Vieira, levar jogos da Seleção e grande evento para o Estado. Estou cumprindo essa promessa. Tenho certeza que os capixabas vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Com capacidade para 21 mil torcedores, o Estádio Kleber Andrade foi reinaugurado em 2014. Foi escolhido por Camarões, aliás, para ser o centro de treinamento da equipe na Copa do Mundo daquele ano.

