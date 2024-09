Alavés vence e aumenta crise do Sevilla no Espanhol

Na partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25, o Alavés aproveitou o bom momento na temporada e venceu o Sevilla por 2 a 1, nesta sexta-feira (20), no Estádio de Mendizorroza, no País Basco. Os gols da vitória foram marcados por Carlos Vicente e Carlos Martín, enquanto Dodi Lukebakio descontou para os visitantes.

Dessa maneira, o Alavés chegou aos 10 pontos e subiu para a 5ª posição na tabela, na zona de classificação para as próximas competições europeias. A diferença para o líder Barcelona, que tem 100% de aproveitamento na competição, é de cinco pontos.

No entanto, o Alavés ainda pode perder posições no decorrer desta 6ª rodada. Mas, o time comandado pelo técnico Luis García confirmou a boa fase e perdeu apenas uma partida das seis disputadas até o momento na La Liga.

Por outro lado, o Sevilla vive um péssimo início de temporada e após conquistar a primeira vitória na La Liga 2024/25, ao bater o Getafe na rodada passada, o time voltou a perder na competição e segue com cinco pontos conquistados em seis jogos. Além disso, a vantagem para o Getafe, primeiro na zona de rebaixamento, é de apenas dois pontos.

Na próxima rodada, o Sevilla enfrentará o Real Valladolid no dia 24, às 14h, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O Alavés, por sua vez, jogará contra o Real Madrid no mesmo dia, às 16h, no Santiago Bernabéu.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Sexta-feira (20/9)

Alavés 2×1 Sevilla

Sábado (21/9)

Real Valladolid x Real Sociedad – 9h

Osasuna x Las Palmas – 11h15

Valencia x Girona – 13h30

Real Madrid x Espanyol – 16h

Domingo (22/9)

Getafe x Leganés – 9h

Athletic Bilbao x Celta de Vigo – 11h15

Villarreal x Barcelona – 13h30

Rayo Vallecano x Atlético de Madrid – 16h

Segunda-feira (23/9)

Betis x Mallorca – 16h

*Horários de Brasília

