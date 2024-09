Vasco pode ter novidades na escalação contra o Palmeiras

A escalação do Vasco para enfrentar o Palmeiras, no próximo domingo (22), às 16h, em Brasília, ainda não está definida. Ao longo da semana, o técnico Rafael Paiva testou mudanças na equipe carioca e pode ter algumas mudanças em comparação ao clássico contra o Flamengo.

No ataque, Emerson Rodríguez e Rayan são os favoritos para a vaga de Jean David, que foi titular contra o Flamengo. Contudoo garoto tem chance de começar como titular. No meio, Mateus Carvalho e Sforza brigam pela posição.

Com isso, a provável escalação do Vasco para enfrentar o Palmeiras tem Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Maicon, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho (Sforza) e Payet; David, Rayan (Emerson Rodríguez) e Vegetti.

O Vasco, aliás, ocupa a nona posição do Brasileirão, com 35 pontos. O time de Rafael Paiva está invicto há seis rodadas do Campeonato Brasileiro e busca encostar o grupo dos times por vaga na Libertadores.

