Hulk revela quase saída do Atlético por desrespeito da arbitragem em campo

Grande nome do Atlético-MG desde sua chegada ao clube em 2021, o craque Hulk brilha com seus gols e atuações. No entanto, as reclamações com a arbitragem também ganham destaque.

O camisa 7 afirmou, em entrevista, que quase deixou o futebol brasileiro por causa de discussões com a arbitragem. Ele alega falta de respeito por parte dos árbitros.

“Na verdade, eu pensei sim em sair do Galo. Trouxe até uma proposta para o Rodrigo (Caetano, diretor de futebol). Ninguém sabe disso, não comentei com ninguém. Tinha uma proposta da Arábia, mostrei para o Rodrigo e falei: ‘Quero ir embora, estou cansado disso'”, disse Hulk ao ge.

Hulk, aliás, preferiu não usar a palavra “perseguição”, mas reafirmou a falta de respeito.

Hulk analisa escolha pelo Atlético

Por fim, o jogador abriu o jogo sobre sua chegada ao Atlético em 2021 e destacou que tomou a melhor decisão.

“Quando chegou o projeto do Galo, eu olhei, estudei junto com minha esposa e falei: ‘Acho que é essa a ideia’. Conversei bastante com Deus. Me lembro até que familiares próximos comentavam: ‘Tinha esse clube aqui, tinha aquele clube ali’. Graças a Deus, sem dúvidas, foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Chegar aqui em 2021, ter aquele ano maravilhoso e criar essa ligação tão forte com a família Clube Atlético Mineiro, o respeito, essa gratidão por me receberem tão bem, não só a mim, mas a toda minha família. Sem dúvida foi a melhor decisão. Esse foi o motivo de eu voltar ao Brasil”, finalizou Hulk.

