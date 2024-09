Yuri Alberto se anima com jogo do Corinthians e fala sobre seu jogo no Castelão

O atacante Yuri Alberto, enfim, desencantou e marcou um gol na vitória do Corinthians sobre o Fortaleza, por 2 a 0, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com isso, o jogador se animou.

Yuri Alberto, aliás, projetou o duelo contra o Atlético-GO, lanterna do Brasileirão. O adversário foi vítima do atacante no primeiro turno, e ele espera repetir o feito no duelo em Itaquera, neste sábado (21).

“O gol me dá confiança, além de energia e carinho de todos. Sabemos que é uma partida importante e que pode nos tirar de uma posição bastante desconfortável. A torcida está com a gente, e estamos trabalhando muito para sair vitoriosos”, afirmou Yuri Alberto.

Jogo pode marcar estreia de Depay no Corinthians

O duelo pode marcar a estreia de Depay pelo Corinthians. Contudo, outra situação vem incomodando Yuri Alberto: ele não marca gols na casa do Timão desde o dia 25 de julho, quando fez um gol no empate por 2 a 2 contra o Grêmio.

“Cada jogo é único. Era outra comissão técnica, e hoje temos outro comandante, com um estilo diferente. Tenho trabalhado bastante, então o gol saiu no jogo anterior e pode sair amanhã também, com esforço e dedicação”, resumiu Yuri Alberto.

