Santos retorna atividades e Carille contará com novidade para jogo decisivo

O Santos retornou à sua cidade após a vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. No período da tarde, o elenco se reapresentou no CT Rei Pelé, mas não foi a campo. Os jogadores titulares realizaram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do plantel fez atividades na academia.

O técnico Fábio Carille já iniciou a preparação para o jogo contra o Novorizontino, pela 28ª rodada da competição. A partida valerá a liderança da Série B; afinal, o adversário é o líder, com 50 pontos, enquanto o Peixe é o segundo, somando 49.

Veja mais: Santos mescla jogadores da base e profissional para o Brasileirão de aspirantes

Carille terá novidades para o jogo, já que o meio-campista Otero retorna de suspensão e pode entrar no lugar de Ignacio Laquintana. O Peixe ainda realizará um último treinamento neste sábado (21) em seu CT.

Santos e Novorizontino será na segunda-feira (23)

O confronto contra o Novorizontino será na segunda-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Viva Sorte. Com três vitórias seguidas e seis jogos sem perder, o Peixe está a um ponto do Tigre e busca a liderança isolada da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.